Капилевич Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капилевич Борис

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Место рождения

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Дата рождения

1891

Дата смерти

22.02.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

?, , ,
Бракосочетание
16.06.1917

Жена: Капилевич Берта (Вера) Янкелевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
15.04.1918

Сын: Капилевич Яков

Мать ребёнка: Капилевич Берта (Вера) Янкелевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
06.03.1920

Дочь: Гита

Мать ребёнка: Капилевич Берта (Вера) Янкелевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
22.02.1942
Москва, город федерального значения Москва
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