Капилевич Борис
Место рождения?, , ,
Дата рождения1891
Дата смерти22.02.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
?, , ,
Бракосочетание
16.06.1917
Рождение ребёнка
15.04.1918
Сын: Капилевич Яков
Мать ребёнка: Капилевич Берта (Вера) Янкелевна
Рождение ребёнка
06.03.1920
Дочь: Гита
Мать ребёнка: Капилевич Берта (Вера) Янкелевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.02.1942
Москва, город федерального значения Москва