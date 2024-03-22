Капилевич Яков
Место рождения
Дата рождения15.04.1918
Дата смерти06.06.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1918
Отец: Капилевич Борис
Бракосочетание
15.02.1941
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Рождение ребёнка
08.09.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Капилевич Любовь Борисовна
Работа или профессия
Неизвестно
военный медик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.06.1973