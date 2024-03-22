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Капилевич Яков

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

15.04.1918

Дата смерти

06.06.1973

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1918

Отец: Капилевич Борис

Мать: Капилевич Берта (Вера) Янкелевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
15.02.1941

Жена: Капилевич Любовь Борисовна

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Рождение ребёнка
08.09.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Капилевич Любовь Борисовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
военный медик
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
06.06.1973
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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