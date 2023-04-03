Хаит Янкель Сролевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти11.05.1895
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Хаит Сроль
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хаит Сендер Янкелев
Мать ребёнка: Вассер (Левер) Хана Берилова
Работа или профессия
Неизвестно
портной
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1886
Рождение ребёнка
02.11.1888
Дочь: Винокур (Хаит) Доба Янкелевна
Мать ребёнка: Вассер (Левер) Хана Берилова
Рождение ребёнка
29.04.1890
Дочь: Капилевич (Хаит) Берта (Вера) Янкелевна
Мать ребёнка: Вассер (Левер) Хана Берилова
Смерть
11.05.1895