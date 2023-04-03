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Хаит Янкель Сролевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

11.05.1895

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Хаит Сроль

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хаит Сендер Янкелев

Мать ребёнка: Вассер (Левер) Хана Берилова

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
портной
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1886

Жена: Вассер (Левер) Хана Берилова

Рождение ребёнка
02.11.1888

Дочь: Винокур (Хаит) Доба Янкелевна

Мать ребёнка: Вассер (Левер) Хана Берилова

Рождение ребёнка
29.04.1890

Дочь: Капилевич (Хаит) Берта (Вера) Янкелевна

Мать ребёнка: Вассер (Левер) Хана Берилова

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
11.05.1895
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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