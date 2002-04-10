Болдырева (Малаховская) Нината Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдырева (Малаховская) Нината Терентьевна

Место рождения

Житово, Щекинский, Тульская,

Дата рождения

28.08.1922

Дата смерти

10.04.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Житово, Щекинский, Тульская,
Бракосочетание
1948

Муж: Болдырев Евгений Владимирович

Бракосочетание
17.08.1962

Муж: Винберг Абрам

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно

Муж: Болдырев Евгений Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Болдырев Евгений Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
юрист
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
10.04.2002
Добрыниха, Домодедовский, Московская,
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