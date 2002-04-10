Болдырева (Малаховская) Нината Терентьевна
Место рожденияЖитово, Щекинский, Тульская,
Дата рождения28.08.1922
Дата смерти10.04.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1948
Бракосочетание
17.08.1962
Муж: Винберг Абрам
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Болдырев Евгений Владимирович
Работа или профессия
Неизвестно
юрист
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.04.2002
Добрыниха, Домодедовский, Московская,