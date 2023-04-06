Винберг Илья Гиршев (Григорьевич)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Винберг Гирш Лейзеров
Мать: Винберг Эйде Хамова
Бракосочетание
01.04.1907
Свидетели: отставной рядовой Давид Беркович и мещанин Мордухай Филис
Рождение ребёнка
03.08.1911
Сын: Винберг Лейзер
Мать ребёнка: Винберг Сара-Блюма Абрамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Винберг Абрам
Мать ребёнка: Винберг Сара-Блюма Абрамовна
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно