Винберг Илья Гиршев (Григорьевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винберг Илья Гиршев (Григорьевич)

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Место рождения

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Винберг Гирш Лейзеров

Мать: Винберг Эйде Хамова

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Бракосочетание
01.04.1907

Жена: Винберг Сара-Блюма Абрамовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Свидетели: отставной рядовой Давид Беркович и мещанин Мордухай Филис
Рождение ребёнка
03.08.1911

Сын: Винберг Лейзер

Мать ребёнка: Винберг Сара-Блюма Абрамовна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винберг Абрам

Мать ребёнка: Винберг Сара-Блюма Абрамовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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