Горбунова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Дочь: Маршева Анастасия Кузьмина

Отец ребёнка: Горбунов Кузьма Афанасьев

Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Сын: Горбунов Александр Кузьмин

Отец ребёнка: Горбунов Кузьма Афанасьев

Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Сын: Горбунов Петр Кузьмин

Отец ребёнка: Горбунов Кузьма Афанасьев

Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Дочь: Глушенкова (емелина) Ксения Кузьмина

Отец ребёнка: Горбунов Кузьма Афанасьев

Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Дочь: Добрякова Акилина Кузьмина

Отец ребёнка: Горбунов Кузьма Афанасьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Кузьмина

Отец ребёнка: Горбунов Кузьма Афанасьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Кузьма Афанасьев

Смерть
Неизвестно
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