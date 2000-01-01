Горбунова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Дочь: Маршева Анастасия Кузьмина
Отец ребёнка: Горбунов Кузьма Афанасьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Сын: Горбунов Александр Кузьмин
Отец ребёнка: Горбунов Кузьма Афанасьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Отец ребёнка: Горбунов Кузьма Афанасьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Дочь: Глушенкова (емелина) Ксения Кузьмина
Отец ребёнка: Горбунов Кузьма Афанасьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Дочь: Добрякова Акилина Кузьмина
Отец ребёнка: Горбунов Кузьма Афанасьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Кузьмина
Отец ребёнка: Горбунов Кузьма Афанасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно