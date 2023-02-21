Горбунов Кузьма Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1765
Отец: Горбунов Афанасий
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Дочь: Маршева Анастасия Кузьмина
Мать ребёнка: Горбунова Прасковья
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Сын: Горбунов Александр Кузьмин
Мать ребёнка: Горбунова Прасковья
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Мать ребёнка: Горбунова Прасковья
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Дочь: Глушенкова (емелина) Ксения Кузьмина
Мать ребёнка: Горбунова Прасковья
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Дочь: Добрякова Акилина Кузьмина
Мать ребёнка: Горбунова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Кузьмина
Мать ребёнка: Горбунова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горбунова Прасковья
Смерть
Неизвестно