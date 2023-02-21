Горбунов Кузьма Афанасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунов Кузьма Афанасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1765

Отец: Горбунов Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Дочь: Маршева Анастасия Кузьмина

Мать ребёнка: Горбунова Прасковья

Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Сын: Горбунов Александр Кузьмин

Мать ребёнка: Горбунова Прасковья

Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Сын: Горбунов Петр Кузьмин

Мать ребёнка: Горбунова Прасковья

Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Дочь: Глушенкова (емелина) Ксения Кузьмина

Мать ребёнка: Горбунова Прасковья

Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Дочь: Добрякова Акилина Кузьмина

Мать ребёнка: Горбунова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Кузьмина

Мать ребёнка: Горбунова Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Прасковья

Смерть
Неизвестно
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