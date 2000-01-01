Маршева (Горбунова) Анастасия Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маршева (Горбунова) Анастасия Кузьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798

Отец: Горбунов Кузьма Афанасьев

Мать: Горбунова Прасковья

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Ульяна Иванова

Отец ребёнка: Маршев Иван Тимофеев

Рождение ребёнка
1817

Сын: Маршев Алексей Иванов

Отец ребёнка: Маршев Иван Тимофеев

Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Дочь: Медведева Александра Иванова

Отец ребёнка: Маршев Иван Тимофеев

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Маршев Иван Тимофеев

Рождение ребёнка
1823

Сын: Маршев Данил Иванов

Отец ребёнка: Маршев Иван Тимофеев

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Маршев Иван Тимофеев

Рождение ребёнка
1827

Сын: Маршев Яков Иванов

Отец ребёнка: Маршев Иван Тимофеев

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Агрипина Иванова

Отец ребёнка: Маршев Иван Тимофеев

Рождение ребёнка
1833

Сын: Маршев Никифор Иванов

Отец ребёнка: Маршев Иван Тимофеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маршев Иван Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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