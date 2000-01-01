Маршева (Горбунова) Анастасия Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798
Отец: Горбунов Кузьма Афанасьев
Мать: Горбунова Прасковья
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Ульяна Иванова
Отец ребёнка: Маршев Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Маршев Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Дочь: Медведева Александра Иванова
Отец ребёнка: Маршев Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Маршев Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
1823
Сын: Маршев Данил Иванов
Отец ребёнка: Маршев Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Маршев Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
1827
Сын: Маршев Яков Иванов
Отец ребёнка: Маршев Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Агрипина Иванова
Отец ребёнка: Маршев Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Маршев Иван Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маршев Иван Тимофеев
Смерть
Неизвестно