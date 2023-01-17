Глушенкова (Емелина) (Горбунова) Ксения Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Вычислено 1812
Отец: Горбунов Кузьма Афанасьев
Мать: Горбунова Прасковья
Бракосочетание
23.10.1830
поручители: Тогож села казенные крестьяне Лукоян Степанов Романов, Алексей Матвев Глазунов , Василий Феодоров Мельников | Казанская церковь
Рождение ребёнка
18.01.1832
Дочь: Ксения Степанова
Отец ребёнка: Глушенков (емелин) Степан Алексеев
Рождение ребёнка
19.02.1836
Сын: Глухин (глушенков) Архип Степанов
Отец ребёнка: Глушенков (емелин) Степан Алексеев
Рождение ребёнка
09.11.1837
Дочь: Матрена Стефанова
Отец ребёнка: Глушенков (емелин) Степан Алексеев
Рождение ребёнка
02.08.1840
Сын: Глушенков Василий Степанов
Отец ребёнка: Глушенков (емелин) Степан Алексеев
Смерть
Неизвестно