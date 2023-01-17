Глушенкова (Емелина) (Горбунова) Ксения Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушенкова (Емелина) (Горбунова) Ксения Кузьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812

Отец: Горбунов Кузьма Афанасьев

Мать: Горбунова Прасковья

Бракосочетание
23.10.1830

Муж: Глушенков (емелин) Степан Алексеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Тогож села казенные крестьяне Лукоян Степанов Романов, Алексей Матвев Глазунов , Василий Феодоров Мельников | Казанская церковь
Рождение ребёнка
18.01.1832

Дочь: Ксения Степанова

Отец ребёнка: Глушенков (емелин) Степан Алексеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.02.1836

Сын: Глухин (глушенков) Архип Степанов

Отец ребёнка: Глушенков (емелин) Степан Алексеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.11.1837

Дочь: Матрена Стефанова

Отец ребёнка: Глушенков (емелин) Степан Алексеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.08.1840

Сын: Глушенков Василий Степанов

Отец ребёнка: Глушенков (емелин) Степан Алексеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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