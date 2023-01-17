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Горбунов Александр Кузьмин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802

Отец: Горбунов Кузьма Афанасьев

Мать: Горбунова Прасковья

Рождение ребёнка
1818

Сын: Горбунов Степан Александров

Мать ребёнка: Горбунова Марья Михайлова

Бракосочетание
1818

Жена: Горбунова Марья Михайлова

Рождение ребёнка
10.08.1823

Дочь: Шишева Мария Александрова

Мать ребёнка: Горбунова Марья Михайлова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Пелагея Александрова

Мать ребёнка: Горбунова Марья Михайлова

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Фекла Александрова

Мать ребёнка: Горбунова Марья Михайлова

Рождение ребёнка
16.04.1838

Дочь: Ирина Александрова

Мать ребёнка: Горбунова Марья Михайлова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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