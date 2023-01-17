Горбунов Александр Кузьмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802
Отец: Горбунов Кузьма Афанасьев
Мать: Горбунова Прасковья
Рождение ребёнка
1818
Сын: Горбунов Степан Александров
Мать ребёнка: Горбунова Марья Михайлова
Бракосочетание
1818
Рождение ребёнка
10.08.1823
Дочь: Шишева Мария Александрова
Мать ребёнка: Горбунова Марья Михайлова
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Пелагея Александрова
Мать ребёнка: Горбунова Марья Михайлова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Фекла Александрова
Мать ребёнка: Горбунова Марья Михайлова
Рождение ребёнка
16.04.1838
Дочь: Ирина Александрова
Мать ребёнка: Горбунова Марья Михайлова
Смерть
Неизвестно