Горбунова (Петрова (Калбесина)) Марья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Петрова (Калбесина)) Марья Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801

Отец: Калбесин (петров) Михаил Алексеев

Мать: Калбесина (петрова) Марфа

Рождение ребёнка
1818

Сын: Горбунов Степан Александров

Отец ребёнка: Горбунов Александр Кузьмин

Бракосочетание
1818

Муж: Горбунов Александр Кузьмин

Рождение ребёнка
10.08.1823

Дочь: Шишева Мария Александрова

Отец ребёнка: Горбунов Александр Кузьмин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Пелагея Александрова

Отец ребёнка: Горбунов Александр Кузьмин

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Фекла Александрова

Отец ребёнка: Горбунов Александр Кузьмин

Рождение ребёнка
16.04.1838

Дочь: Ирина Александрова

Отец ребёнка: Горбунов Александр Кузьмин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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