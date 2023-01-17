Горбунова (Петрова (Калбесина)) Марья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801
Рождение ребёнка
1818
Сын: Горбунов Степан Александров
Отец ребёнка: Горбунов Александр Кузьмин
Бракосочетание
1818
Рождение ребёнка
10.08.1823
Дочь: Шишева Мария Александрова
Отец ребёнка: Горбунов Александр Кузьмин
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Пелагея Александрова
Отец ребёнка: Горбунов Александр Кузьмин
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Фекла Александрова
Отец ребёнка: Горбунов Александр Кузьмин
Рождение ребёнка
16.04.1838
Дочь: Ирина Александрова
Отец ребёнка: Горбунов Александр Кузьмин
Смерть
Неизвестно