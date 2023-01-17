Шишева (Горбунова) Мария Александрова
Место рождения
Дата рождения10.08.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1823
Крещение
?.08.1823
воспреемники: Петръ Алексеевъ и Матрена Гаврилова | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1840
поручители: по женихѣ Села Рачейки удѣльная кресьянѣ Степанъ Ефимовъ Немноновъ, Матьвей Козминъ Шишовъ, Матьвей Фѣдотовъ Живодеровъ, по невѣсте Онаго жь села удѣлныя крестьяни Михаила Матьвеивъ Шишофъ... Показать все
Рождение ребёнка
21.01.1842
Отец ребёнка: Шишев Анисим Степанов
Смерть
Неизвестно