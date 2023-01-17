Шишева (Горбунова) Мария Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишева (Горбунова) Мария Александрова

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

10.08.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1823

Отец: Горбунов Александр Кузьмин

Мать: Горбунова Марья Михайлова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
?.08.1823
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Петръ Алексеевъ и Матрена Гаврилова | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1840

Муж: Шишев Анисим Степанов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: по женихѣ Села Рачейки удѣльная кресьянѣ Степанъ Ефимовъ Немноновъ, Матьвей Козминъ Шишовъ, Матьвей Фѣдотовъ Живодеровъ, по невѣсте Онаго жь села удѣлныя крестьяни Михаила Матьвеивъ Шишофъ... Показать все
Рождение ребёнка
21.01.1842

Сын: Шишев Максим Анисимов

Отец ребёнка: Шишев Анисим Степанов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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