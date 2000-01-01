Горбунов Петр Кузьмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806
Отец: Горбунов Кузьма Афанасьев
Мать: Горбунова Прасковья
Бракосочетание
1822
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Горбунова Матрена Назарова
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Ксения Петрова
Мать ребёнка: Горбунова Матрена Назарова
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Степанида Петрова
Мать ребёнка: Горбунова Матрена Назарова
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Дочь: Варвара Петрова
Мать ребёнка: Горбунова Матрена Назарова
Рождение ребёнка
1831
Сын: Горбунов Кондратий Петров
Мать ребёнка: Горбунова Матрена Назарова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Агафья Петрова
Мать ребёнка: Горбунова Матрена Назарова
Смерть
Неизвестно