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Горбунов Петр Кузьмин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806

Отец: Горбунов Кузьма Афанасьев

Мать: Горбунова Прасковья

Бракосочетание
1822

Жена: Горбунова Матрена Назарова

Рождение ребёнка
1823

Сын: Горбунов Кирилл Петров

Мать ребёнка: Горбунова Матрена Назарова

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Ксения Петрова

Мать ребёнка: Горбунова Матрена Назарова

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Степанида Петрова

Мать ребёнка: Горбунова Матрена Назарова

Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Дочь: Варвара Петрова

Мать ребёнка: Горбунова Матрена Назарова

Рождение ребёнка
1831

Сын: Горбунов Кондратий Петров

Мать ребёнка: Горбунова Матрена Назарова

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Агафья Петрова

Мать ребёнка: Горбунова Матрена Назарова

Смерть
Неизвестно
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