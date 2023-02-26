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Кирилл Климов

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Место рождения

д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1759

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Клим Прокофьев

Мать: ?

д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1789

Сын: Антон Кириллов

Мать ребёнка: Евгения Ермолаева

д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.12.1797

Сын: Стефан Кириллов

Мать ребёнка: Евгения Ермолаева

д.Крюки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1803

Сын: Максим (Авраамов)

Мать ребёнка: Евгения Ермолаева

д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805

Сын: Иван Кириллов

Мать ребёнка: Евгения Ермолаева

д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1806
Смерть
1809
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