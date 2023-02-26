Кирилл Климов
Место рожденияд.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1759
Дата смерти1809
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Клим Прокофьев
Мать: ?
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1789
Сын: Антон Кириллов
Мать ребёнка: Евгения Ермолаева
д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.12.1797
Сын: Стефан Кириллов
Мать ребёнка: Евгения Ермолаева
д.Крюки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1803
Сын: Максим (Авраамов)
Мать ребёнка: Евгения Ермолаева
д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805
Сын: Иван Кириллов
Мать ребёнка: Евгения Ермолаева
д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1806
Смерть
1809