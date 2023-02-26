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Максим (Авраамов)

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Место рождения

д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1803

Дата смерти

17.03.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Кирилл Климов

Мать: Евгения Ермолаева

д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1806
Бракосочетание
31.08.1824

Жена: Евдокия Фомина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.12.1825

Сын: Николай Максимов

Мать ребёнка: Евдокия Фомина

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1830

Дочь: Агрипина Максимова

Мать ребёнка: Агрипина (Малахиева)

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.12.1838

Дочь: Ульяния Максимова

Мать ребёнка: Агрипина (Малахиева)

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1840

Сын: Сергей Максимов

Мать ребёнка: Агрипина (Малахиева)

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина (Малахиева)

Смерть
17.03.1848
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
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