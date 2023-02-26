Максим (Авраамов)
Место рожденияд.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1803
Дата смерти17.03.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Кирилл Климов
Мать: Евгения Ермолаева
д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1806
Бракосочетание
31.08.1824
Жена: Евдокия Фомина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.12.1825
Сын: Николай Максимов
Мать ребёнка: Евдокия Фомина
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1830
Дочь: Агрипина Максимова
Мать ребёнка: Агрипина (Малахиева)
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.12.1838
Дочь: Ульяния Максимова
Мать ребёнка: Агрипина (Малахиева)
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1840
Сын: Сергей Максимов
Мать ребёнка: Агрипина (Малахиева)
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина (Малахиева)
Смерть
17.03.1848
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.