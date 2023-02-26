Евгения Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евгения Ермолаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

20.01.1819

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.04.1809

Муж: Базуев Пётр Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1824

Сын: Иван Кириллов

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
20.01.1819
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
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