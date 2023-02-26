Евгения Ермолаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти20.01.1819
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.04.1809
Муж: Базуев Пётр Семёнов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1824
Сын: Иван Кириллов
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
20.01.1819
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.