Базуев Пётр Семёнов
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1775
Дата смерти21.03.1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Семён Никифоров
Мать: Татьяна Акимова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.10.1793
Жена: Параскева Емельянова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.10.1794
Сын: Авраам Петров
Мать ребёнка: Параскева Емельянова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1796
Сын: Павел Петров
Мать ребёнка: Параскева Емельянова
Рождение ребёнка
29.06.1798
Дочь: Марфа Петрова
Мать ребёнка: Параскева Емельянова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1800
Дочь: Агафия Петрова
Мать ребёнка: Параскева Емельянова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Роман Петров
Мать ребёнка: Параскева Емельянова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1802
Сын: Мартиниан Петров
Мать ребёнка: Параскева Емельянова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1807
Сын: Фома Петров
Мать ребёнка: Параскева Емельянова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.04.1809
Жена: Евгения Ермолаева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1809
Дочь: Стефанида Петрова
Мать ребёнка: Параскева Емельянова
Место жительства
С 1811
Бракосочетание
22.07.1819
Жена: Агрипина (Антипова)
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.08.1820
Сын: Елизар Петров
Мать ребёнка: Агрипина (Антипова)
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Сын: Тит Петров
Мать ребёнка: Агрипина (Антипова)
Смерть
21.03.1832
Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область