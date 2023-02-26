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Базуев Пётр Семёнов

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1775

Дата смерти

21.03.1832

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Семён Никифоров

Мать: Татьяна Акимова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.10.1793

Жена: Параскева Емельянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.10.1794

Сын: Авраам Петров

Мать ребёнка: Параскева Емельянова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1796

Сын: Павел Петров

Мать ребёнка: Параскева Емельянова

Рождение ребёнка
29.06.1798

Дочь: Марфа Петрова

Мать ребёнка: Параскева Емельянова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1800

Дочь: Агафия Петрова

Мать ребёнка: Параскева Емельянова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Роман Петров

Мать ребёнка: Параскева Емельянова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1802

Сын: Мартиниан Петров

Мать ребёнка: Параскева Емельянова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1807

Сын: Фома Петров

Мать ребёнка: Параскева Емельянова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.04.1809

Жена: Евгения Ермолаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1809

Дочь: Стефанида Петрова

Мать ребёнка: Параскева Емельянова

Место жительства
С 1811
Бракосочетание
22.07.1819

Жена: Агрипина (Антипова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.08.1820

Сын: Елизар Петров

Мать ребёнка: Агрипина (Антипова)

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Сын: Тит Петров

Мать ребёнка: Агрипина (Антипова)

Смерть
21.03.1832
Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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