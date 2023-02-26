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Антон Кириллов

Место рождения

д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1789

Дата смерти

10.06.1836

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Кирилл Климов

Мать: Евгения Ермолаева

д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1806
Рождение ребёнка
24.01.1820

Сын: Григорий Антонов

Мать ребёнка: Ефросиния Иванова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1823

Дочь: Ефимия Антонова

Мать ребёнка: Ефросиния Иванова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросиния Иванова

Смерть
10.06.1836
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
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