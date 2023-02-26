Антон Кириллов
Место рожденияд.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1789
Дата смерти10.06.1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Кирилл Климов
Мать: Евгения Ермолаева
д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1806
Рождение ребёнка
24.01.1820
Сын: Григорий Антонов
Мать ребёнка: Ефросиния Иванова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1823
Дочь: Ефимия Антонова
Мать ребёнка: Ефросиния Иванова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросиния Иванова
Смерть
10.06.1836
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.