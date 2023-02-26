Ефросиния Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросиния Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1820

Сын: Григорий Антонов

Отец ребёнка: Антон Кириллов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1823

Дочь: Ефимия Антонова

Отец ребёнка: Антон Кириллов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Кириллов

Смерть
Неизвестно
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