Ефросиния Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1820
Сын: Григорий Антонов
Отец ребёнка: Антон Кириллов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1823
Дочь: Ефимия Антонова
Отец ребёнка: Антон Кириллов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Кириллов
Смерть
Неизвестно