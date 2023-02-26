Клим Прокофьев
Место рожденияд.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1725
Дата смерти1797
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1756
Сын: Климов Фёдор Климов
Мать ребёнка: ?
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1759
Сын: Кирилл Климов
Мать ребёнка: ?
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1787
Сын: Иван Климов
Мать ребёнка: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1797
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.