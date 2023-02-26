Клим Прокофьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клим Прокофьев

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Место рождения

д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1725

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1756

Сын: Климов Фёдор Климов

Мать ребёнка: ?

д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1759

Сын: Кирилл Климов

Мать ребёнка: ?

д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1787

Сын: Иван Климов

Мать ребёнка: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1797
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
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