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Климов Фёдор Климов

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Место рождения

д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1756

Дата смерти

27.11.1821

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Клим Прокофьев

Мать: ?

д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1789

Сын: Климов Елистрат Фёдоров

Мать ребёнка: Евдокия Акимова

д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1790

Дочь: Марина Фёдорова

Мать ребёнка: Евдокия Акимова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1798

Сын: Климов Иуда Фёдоров

Мать ребёнка: Евдокия Акимова

д.Крюки Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1806
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Акимова

Смерть
27.11.1821
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
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