Климов Фёдор Климов
Место рожденияд.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1756
Дата смерти27.11.1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Клим Прокофьев
Мать: ?
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Евдокия Акимова
д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1790
Дочь: Марина Фёдорова
Мать ребёнка: Евдокия Акимова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1798
Сын: Климов Иуда Фёдоров
Мать ребёнка: Евдокия Акимова
д.Крюки Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1806
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Акимова
Смерть
27.11.1821
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.