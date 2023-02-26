Марина Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Фёдорова

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1756 г.р.

Мать

1760 г.р.

Муж

До 1790 г.р.
1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: Климов Фёдор Климов

Мать: Евдокия Акимова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.07.1808

Муж: Стефан Исидоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
25.07.1820

Муж: Никита Данилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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