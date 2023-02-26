Марина Фёдорова
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: Климов Фёдор Климов
Мать: Евдокия Акимова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.07.1808
Муж: Стефан Исидоров
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
25.07.1820
Муж: Никита Данилов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно