Климов Иуда Фёдоров
Место рожденияд.Крюки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения19.06.1798
Дата смерти21.04.1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1798
Отец: Климов Фёдор Климов
Мать: Евдокия Акимова
д.Крюки Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1806
Рождение ребёнка
22.10.1820
Мать ребёнка: Климова Дария Андреева
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климова Дария Андреева
Смерть
21.04.1823
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.