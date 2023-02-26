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Климов Иуда Фёдоров

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Место рождения

д.Крюки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

19.06.1798

Дата смерти

21.04.1823

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1798

Отец: Климов Фёдор Климов

Мать: Евдокия Акимова

д.Крюки Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1806
Рождение ребёнка
22.10.1820

Сын: Климов Илларион Иудин

Мать ребёнка: Климова Дария Андреева

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Дария Андреева

Смерть
21.04.1823
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
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