Лазебный Lazebniy Петр Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазебный Lazebniy Петр Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Лазебный Lazebniy Егор (Георгий) Андреев

Мать: Акулина

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Дорохина Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Лазебная Мария Федоровна

Казинка ?
Рождение ребёнка
1893

Сын: Лазебный Антон Петрович

Мать ребёнка: Лазебная Мария Федоровна

Ставропольский край, Курсавский р-н, с. Казинка
Рождение ребёнка
24.12.1905

Сын: Лазебный Федор Петрович

Мать ребёнка: Лазебная Мария Федоровна

Ставропольский край, Курсавский р-н, с. Казинка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Петровна

Мать ребёнка: Лазебная Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Петровна

Мать ребёнка: Лазебная Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазебный Иван Петрович

Мать ребёнка: Лазебная Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронина Ольга

Мать ребёнка: Лазебная Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Лазебная Мария Федоровна

Смерть
Неизвестно
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