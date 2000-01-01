Лазебный Lazebniy Петр Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Лазебный Lazebniy Егор (Георгий) Андреев
Мать: Акулина
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Дорохина Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Лазебная Мария Федоровна
Казинка ?
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Лазебная Мария Федоровна
Ставропольский край, Курсавский р-н, с. Казинка
Рождение ребёнка
24.12.1905
Мать ребёнка: Лазебная Мария Федоровна
Ставропольский край, Курсавский р-н, с. Казинка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Петровна
Мать ребёнка: Лазебная Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Петровна
Мать ребёнка: Лазебная Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лазебная Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронина Ольга
Мать ребёнка: Лазебная Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Лазебная Мария Федоровна
Смерть
Неизвестно