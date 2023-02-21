Лазебный Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Лазебная Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 06.01.1924
Сын: Лазебный Василий Иванович
Мать ребёнка: Лазебная Мария Ивановна
Ставропольский край, Курсавский р-н, с. Дубово-Казинское, Киан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аристова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Лазебная Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лазебная Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно