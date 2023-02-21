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Лазебный Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лазебный Lazebniy Петр Егорович

Мать: Лазебная Мария Федоровна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Лазебный Михаил Иванович

Мать ребёнка: Лазебная Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 06.01.1924

Сын: Лазебный Василий Иванович

Мать ребёнка: Лазебная Мария Ивановна

Ставропольский край, Курсавский р-н, с. Дубово-Казинское, Киан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аристова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Лазебная Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лазебная Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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