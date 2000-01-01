Лазебная Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Дорохина Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Лазебный Lazebniy Петр Егорович
Казинка ?
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Лазебный Lazebniy Петр Егорович
Ставропольский край, Курсавский р-н, с. Казинка
Рождение ребёнка
24.12.1905
Отец ребёнка: Лазебный Lazebniy Петр Егорович
Ставропольский край, Курсавский р-н, с. Казинка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Петровна
Отец ребёнка: Лазебный Lazebniy Петр Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Петровна
Отец ребёнка: Лазебный Lazebniy Петр Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лазебный Lazebniy Петр Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронина Ольга
Отец ребёнка: Лазебный Lazebniy Петр Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Лазебный Lazebniy Петр Егорович
Смерть
Неизвестно