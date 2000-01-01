Лазебная Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазебная Мария Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Дорохина Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Лазебный Lazebniy Петр Егорович

Казинка ?
Рождение ребёнка
1893

Сын: Лазебный Антон Петрович

Отец ребёнка: Лазебный Lazebniy Петр Егорович

Ставропольский край, Курсавский р-н, с. Казинка
Рождение ребёнка
24.12.1905

Сын: Лазебный Федор Петрович

Отец ребёнка: Лазебный Lazebniy Петр Егорович

Ставропольский край, Курсавский р-н, с. Казинка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Петровна

Отец ребёнка: Лазебный Lazebniy Петр Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Петровна

Отец ребёнка: Лазебный Lazebniy Петр Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазебный Иван Петрович

Отец ребёнка: Лазебный Lazebniy Петр Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронина Ольга

Отец ребёнка: Лазебный Lazebniy Петр Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Лазебный Lazebniy Петр Егорович

Смерть
Неизвестно
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