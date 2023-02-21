(Лазебная) Марфа Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Андреевна
Отец ребёнка: Сибиркин Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сибиркин Тимофей Андреевич
Отец ребёнка: Сибиркин Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сибиркин Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Сибиркин Андрей
Смерть
Неизвестно