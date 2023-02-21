(Лазебная) Марфа Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лазебная) Марфа Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лазебный Lazebniy Петр Егорович

Мать: Лазебная Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Андреевна

Отец ребёнка: Сибиркин Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сибиркин Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Сибиркин Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сибиркин Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Сибиркин Андрей

Смерть
Неизвестно
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