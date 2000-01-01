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Лазебный Федор Петрович

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Место рождения

Ставропольский край, Курсавский р-н, с. Казинка

Дата рождения

24.12.1905

Дата смерти

15.07.1937

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1905

Отец: Лазебный Lazebniy Петр Егорович

Мать: Лазебная Мария Федоровна

Ставропольский край, Курсавский р-н, с. Казинка
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Лазебная Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Лазебный Иван Федорович

Мать ребёнка: Лазебная Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Лазебный Михаил Федорович

Мать ребёнка: Лазебная Ксения Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лазебная Ксения Григорьевна

Смерть
15.07.1937
Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск
Причина смерти: Расстрелян
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