Лазебный Федор Петрович
Место рожденияСтавропольский край, Курсавский р-н, с. Казинка
Дата рождения24.12.1905
Дата смерти15.07.1937
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1905
Ставропольский край, Курсавский р-н, с. Казинка
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Лазебная Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Лазебная Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Лазебный Михаил Федорович
Мать ребёнка: Лазебная Ксения Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.07.1937
Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск
Причина смерти: Расстрелян