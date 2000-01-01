Аристова (Лазебная) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лазебный Иван Петрович
Мать: Лазебная Мария Ивановна
Рождение ребёнка
12.11.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аристов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аристов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Отец ребёнка: Аристов Николай
Смерть
Неизвестно