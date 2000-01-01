Аристова (Лазебная) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аристова (Лазебная) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лазебный Иван Петрович

Мать: Лазебная Мария Ивановна

Рождение ребёнка
12.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аристов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аристов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Отец ребёнка: Аристов Николай

Смерть
Неизвестно
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