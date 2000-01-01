Лазебная (Харченко) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазебная (Харченко) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Лазебный Михаил Иванович

Отец ребёнка: Лазебный Иван Петрович

Рождение ребёнка
Около 06.01.1924

Сын: Лазебный Василий Иванович

Отец ребёнка: Лазебный Иван Петрович

Ставропольский край, Курсавский р-н, с. Дубово-Казинское, Киан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аристова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Лазебный Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазебный Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
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