Лазебная (Харченко) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Лазебный Иван Петрович
Рождение ребёнка
Около 06.01.1924
Сын: Лазебный Василий Иванович
Отец ребёнка: Лазебный Иван Петрович
Ставропольский край, Курсавский р-н, с. Дубово-Казинское, Киан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аристова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Лазебный Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно