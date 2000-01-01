Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Лазебный Lazebniy Петр Егорович

Отец ребёнка: Лазебный Lazebniy Егор (Георгий) Андреев

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Лазебный Lazebniy Егор (Георгий) Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазебный Lazebniy Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Лазебный Lazebniy Егор (Георгий) Андреев

Смерть
Неизвестно
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