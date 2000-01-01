Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Лазебный Lazebniy Петр Егорович
Отец ребёнка: Лазебный Lazebniy Егор (Георгий) Андреев
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Лазебный Lazebniy Егор (Георгий) Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазебный Lazebniy Иван Георгиевич
Отец ребёнка: Лазебный Lazebniy Егор (Георгий) Андреев
Смерть
Неизвестно