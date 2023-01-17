Логачев Алексей Семенович
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смерти1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Логачев Семен Ильич
Мать: Логачева Анна Сергеевна
Бракосочетание
08.10.1889 ст.
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Кузавкова Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Логачева Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
22.12.1891 ст.
Дочь: Баринова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Логачева Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
21.06.1894 ст.
Мать ребёнка: Логачева Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
23.08.1903 ст.
Дочь: Расторгуева Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Логачева Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
19.07.1906 ст.
Мать ребёнка: Логачева Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
19.06.1909 ст.
Сын: Логачев Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Логачева Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
25.03.1912 ст.
Дочь: Зеленцова Лариса Алексеевна
Мать ребёнка: Логачева Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логачев Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Логачева Евдокия Тимофеевна
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин, мастер-текстильщик на фабрике Реутовской мануфактуры
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1920