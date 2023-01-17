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Логачев Алексей Семенович

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Место рождения

Старая Купавна, Богородский, Московская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Логачев Семен Ильич

Мать: Логачева Анна Сергеевна

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Бракосочетание
08.10.1889 ст.

Жена: Логачева Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Кузавкова Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Логачева Евдокия Тимофеевна

Реутов, Реутов, Московская область
Рождение ребёнка
22.12.1891 ст.

Дочь: Баринова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Логачева Евдокия Тимофеевна

Реутов, Реутов, Московская область
Рождение ребёнка
21.06.1894 ст.

Сын: Логачев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Логачева Евдокия Тимофеевна

Реутов, Реутов, Московская область
Рождение ребёнка
23.08.1903 ст.

Дочь: Расторгуева Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Логачева Евдокия Тимофеевна

Реутов, Реутов, Московская область
Рождение ребёнка
19.07.1906 ст.

Сын: Логачев Илья Алексеевич

Мать ребёнка: Логачева Евдокия Тимофеевна

Реутов, Реутов, Московская область
Рождение ребёнка
19.06.1909 ст.

Сын: Логачев Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Логачева Евдокия Тимофеевна

Реутов, Реутов, Московская область
Рождение ребёнка
25.03.1912 ст.

Дочь: Зеленцова Лариса Алексеевна

Мать ребёнка: Логачева Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логачев Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Логачева Евдокия Тимофеевна

Реутов, Реутов, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин, мастер-текстильщик на фабрике Реутовской мануфактуры
Место жительства
Неизвестно
Реутов, Реутов, Московская область
Смерть
1920
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