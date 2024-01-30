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Логачев Иван Алексеевич

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Место рождения

Реутов, Реутов, Московская область

Дата рождения

21.06.1894 ст.

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1894 ст.

Отец: Логачев Алексей Семенович

Мать: Логачева (Дементьева) Евдокия Тимофеевна

Реутов, Реутов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логачева Анастасия Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
богородский мещанин, бухгалтер на фабрике
Место жительства
Неизвестно
Реутов, Реутов, Московская область
Рождение ребёнка
13.03.1919

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Логачева Анастасия Михайловна

Реутов, Реутов, Московская область
Рождение ребёнка
02.01.1922

Дочь: (Логачева) Нина Ивановна

Мать ребёнка: Логачева Анастасия Михайловна

Реутов, Реутов, Московская область
Смерть
1931
Реутов, Реутов, Московская область

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