Логачев Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения21.06.1894 ст.
Дата смерти1931
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1894 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
богородский мещанин, бухгалтер на фабрике
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.1919
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Логачева Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
02.01.1922
Дочь: (Логачева) Нина Ивановна
Мать ребёнка: Логачева Анастасия Михайловна
Смерть
1931