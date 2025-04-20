Логачев Алексей Иванович 13.03.1919 — найти родственников по фамилии на Familio
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Логачев Алексей Иванович

Место рождения

Реутов, Реутов, Московская область

Дата рождения

13.03.1919

Дата смерти

19.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1919

Отец: Логачев Иван Алексеевич

Мать: Логачева Анастасия Михайловна

Реутов, Реутов, Московская область
Упоминание
Неизвестно
Интернет-ресурс mamson80. | Алексей Иванович Логачёв родился в 1918 году в Реутове, в семье служащих. Его отец, Иван Алексеевич, работал бухгалтером на фабрике. Мама, Анастасия Михайловна, работала в ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Реутов, Реутов, Московская область
Упоминание
Неизвестно
Заметка «Герой из Реутова» | Наш земляк и Алексей Кузьмич Соболев, уроженец Саратовской области, ценой собственных жизней совершили подвиг при освобождении города Плавска Тульской области. | Ребята из... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Заметка в группе Реутов Колокольчик | О подвиге своего земляка Алексея Логачева жители Реутова узнали из газеты «Правда» только в феврале 1942 года. ⚡ | ЛЕЙТЕНАНТ ЛОГАЧЁВ, ВОСПИТАННИК РЕУТОВСКОГО АЭРО... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
служащий, учащийся
Бракосочетание
?.11.1940

Жена: Логачева (Гусакова) Лидия Петровна

Рождение ребёнка
23.08.1941

Сын: Логачев Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Логачева (Гусакова) Лидия Петровна

Смерть
19.12.1941

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