Логачев Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения13.03.1919
Дата смерти19.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1919
Упоминание
Неизвестно
Интернет-ресурс mamson80. | Алексей Иванович Логачёв родился в 1918 году в Реутове, в семье служащих. Его отец, Иван Алексеевич, работал бухгалтером на фабрике. Мама, Анастасия Михайловна, работала в ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Заметка «Герой из Реутова» | Наш земляк и Алексей Кузьмич Соболев, уроженец Саратовской области, ценой собственных жизней совершили подвиг при освобождении города Плавска Тульской области. | Ребята из... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Заметка в группе Реутов Колокольчик | О подвиге своего земляка Алексея Логачева жители Реутова узнали из газеты «Правда» только в феврале 1942 года. ⚡ | ЛЕЙТЕНАНТ ЛОГАЧЁВ, ВОСПИТАННИК РЕУТОВСКОГО АЭРО... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
служащий, учащийся
Бракосочетание
?.11.1940
Рождение ребёнка
23.08.1941
Сын: Логачев Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Логачева (Гусакова) Лидия Петровна
Смерть
19.12.1941