Логачева (Дементьева) Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логачева (Дементьева) Евдокия Тимофеевна

Место рождения

Большое Брянцево, Подольск, Московская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Дементьев Тимофей Васильевич

Мать: Дементьева Матрена Ивановна

Большое Брянцево, Подольск, Московская область
Бракосочетание
08.10.1889 ст.

Муж: Логачев Алексей Семенович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Кузавкова Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Логачев Алексей Семенович

Реутов, Реутов, Московская область
Рождение ребёнка
22.12.1891 ст.

Дочь: Баринова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Логачев Алексей Семенович

Реутов, Реутов, Московская область
Рождение ребёнка
21.06.1894 ст.

Сын: Логачев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Логачев Алексей Семенович

Реутов, Реутов, Московская область
Рождение ребёнка
23.08.1903 ст.

Дочь: Расторгуева Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Логачев Алексей Семенович

Реутов, Реутов, Московская область
Рождение ребёнка
19.07.1906 ст.

Сын: Логачев Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Логачев Алексей Семенович

Реутов, Реутов, Московская область
Рождение ребёнка
19.06.1909 ст.

Сын: Логачев Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Логачев Алексей Семенович

Реутов, Реутов, Московская область
Рождение ребёнка
25.03.1912 ст.

Дочь: Зеленцова Лариса Алексеевна

Отец ребёнка: Логачев Алексей Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логачев Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Логачев Алексей Семенович

Реутов, Реутов, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
работница прядильной фабрики в Реутово
Место жительства
Неизвестно
Реутов, Реутов, Московская область
Смерть
1934
Причина смерти: рак пищевода
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