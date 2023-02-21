Логачева Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логачева Анна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Логачев Алексей Семенович

Отец ребёнка: Логачев Семен Ильич

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
04.04.1869 ст.

Дочь: Логачева Александра Семеновна

Отец ребёнка: Логачев Семен Ильич

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
03.03.1871 ст.

Дочь: Дарья Семеновна

Отец ребёнка: Логачев Семен Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логачев Семен Ильич

Место жительства
Неизвестно
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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