Логачева Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867
Сын: Логачев Алексей Семенович
Отец ребёнка: Логачев Семен Ильич
Рождение ребёнка
04.04.1869 ст.
Дочь: Логачева Александра Семеновна
Отец ребёнка: Логачев Семен Ильич
Рождение ребёнка
03.03.1871 ст.
Дочь: Дарья Семеновна
Отец ребёнка: Логачев Семен Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Логачев Семен Ильич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно