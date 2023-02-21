Зеленцова (Логачева) Лариса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленцова (Логачева) Лариса Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

1871 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1912 ст.

Отец: Логачев Алексей Семенович

Мать: Логачева Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зеленцов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зеленцов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зеленцов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленцов Александр

Работа или профессия
Неизвестно
работница колхоза "Фенино"
Место жительства
Неизвестно
Реутов, Реутов, Московская область
Смерть
Неизвестно
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