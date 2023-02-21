Зеленцова (Логачева) Лариса Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1912 ст.
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зеленцов Александр
Работа или профессия
Неизвестно
работница колхоза "Фенино"
Место жительства
Неизвестно
Реутов, Реутов, Московская область
Смерть
Неизвестно