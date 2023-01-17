Расторгуева (Логачева) Елизавета Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Расторгуева (Логачева) Елизавета Алексеевна

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Место рождения

Реутов, Реутов, Московская область

Дата рождения

23.08.1903 ст.

Дата смерти

14.06.1975

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1903 ст.

Отец: Логачев Алексей Семенович

Мать: Логачева Евдокия Тимофеевна

Реутов, Реутов, Московская область
Бракосочетание
12.09.1923

Муж: Расторгуев Сергей Николаевич

Реутов, Реутов, Московская область
Рождение ребёнка
26.07.1924

Сын: Расторгуев Лев Сергеевич

Отец ребёнка: Расторгуев Сергей Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.01.1927

Дочь: Коновалова Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Расторгуев Сергей Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
сновальщика на Реутовской фабрике затем домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
14.06.1975
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Рак левого легкого
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