Расторгуева (Логачева) Елизавета Алексеевна
Место рождения
Дата рождения23.08.1903 ст.
Дата смерти14.06.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1903 ст.
Бракосочетание
12.09.1923
Рождение ребёнка
26.07.1924
Отец ребёнка: Расторгуев Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
06.01.1927
Дочь: Коновалова Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Расторгуев Сергей Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
сновальщика на Реутовской фабрике затем домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.06.1975
Причина смерти: Рак левого легкого