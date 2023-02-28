Баринова (Логачева) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баринова (Логачева) Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Реутов, Реутов, Московская область

Дата рождения

22.12.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

1871 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1891 ст.

Отец: Логачев Алексей Семенович

Мать: Логачева Евдокия Тимофеевна

Реутов, Реутов, Московская область
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баринов Моисей

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баринов Моисей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баринов Моисей

Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Реутов, Реутов, Московская область
Смерть
Неизвестно
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