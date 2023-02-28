Баринова (Логачева) Татьяна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения22.12.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1891 ст.
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баринов Моисей
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баринов Моисей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баринов Моисей
Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно