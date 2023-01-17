Лодыгин Борис Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1755
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Место жительства
1763
Бракосочетание
08.02.1772 ст.
Жена: Лодыгина Анна Петровна
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Указано, что Анна Петровна является дворцовой крестьянкой Шенкурской четверти
Рождение ребёнка
27.12.1773 ст.
Мать ребёнка: Лодыгина Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1777
Мать ребёнка: Лодыгина Анна Петровна
Рождение ребёнка
08.11.1778 ст.
Мать ребёнка: Лодыгина Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Лодыгина Ирина Борисовна
Мать ребёнка: Лодыгина Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1790
Мать ребёнка: Лодыгина Анна Петровна
Смерть
1800