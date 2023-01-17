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Лодыгин Борис Алексеевич

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Лодыгин Алексей Леонтьевич

Мать: Лодыгина Параскева Михайловна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
08.02.1772 ст.

Жена: Лодыгина Анна Петровна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Указано, что Анна Петровна является дворцовой крестьянкой Шенкурской четверти
Рождение ребёнка
27.12.1773 ст.

Сын: Лодыгин Степан Борисович

Мать ребёнка: Лодыгина Анна Петровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Лодыгин Сосфен Борисович

Мать ребёнка: Лодыгина Анна Петровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.11.1778 ст.

Сын: Лодыгин Михаил Борисович

Мать ребёнка: Лодыгина Анна Петровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Лодыгина Ирина Борисовна

Мать ребёнка: Лодыгина Анна Петровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Лодыгин Давыд Борисович

Мать ребёнка: Лодыгина Анна Петровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1800
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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