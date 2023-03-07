Лодыгин Сосфен Борисович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: Лодыгин Борис Алексеевич
Мать: Лодыгина Анна Петровна
Бракосочетание
До 1809
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Лодыгин Василий Сосфенович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1809
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Анастасия Сосфеновна
Мать ребёнка: Лодыгина Гликерья Григорьевна
Место жительства
1811
Смерть
Неизвестно