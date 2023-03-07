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Лодыгин Сосфен Борисович

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Лодыгин Борис Алексеевич

Мать: Лодыгина Анна Петровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1809

Жена: Лодыгина Гликерья Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Лодыгин Василий Сосфенович

Мать ребёнка: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1809
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Анастасия Сосфеновна

Мать ребёнка: Лодыгина Гликерья Григорьевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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