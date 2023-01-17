Лодыгина (Третьякова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лодыгина (Третьякова) Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.02.1772 ст.

Муж: Лодыгин Борис Алексеевич

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Указано, что Анна Петровна является дворцовой крестьянкой Шенкурской четверти
Рождение ребёнка
27.12.1773 ст.

Сын: Лодыгин Степан Борисович

Отец ребёнка: Лодыгин Борис Алексеевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Лодыгин Сосфен Борисович

Отец ребёнка: Лодыгин Борис Алексеевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.11.1778 ст.

Сын: Лодыгин Михаил Борисович

Отец ребёнка: Лодыгин Борис Алексеевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Лодыгина Ирина Борисовна

Отец ребёнка: Лодыгин Борис Алексеевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Лодыгин Давыд Борисович

Отец ребёнка: Лодыгин Борис Алексеевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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