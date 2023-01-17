Лодыгина (Третьякова) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1772 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Указано, что Анна Петровна является дворцовой крестьянкой Шенкурской четверти
Рождение ребёнка
27.12.1773 ст.
Отец ребёнка: Лодыгин Борис Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1777
Отец ребёнка: Лодыгин Борис Алексеевич
Рождение ребёнка
08.11.1778 ст.
Отец ребёнка: Лодыгин Борис Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Лодыгина Ирина Борисовна
Отец ребёнка: Лодыгин Борис Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1790
Отец ребёнка: Лодыгин Борис Алексеевич
Смерть
Неизвестно