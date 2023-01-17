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Лодыгин Степан Борисович

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

27.12.1773 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1773 ст.

Отец: Лодыгин Борис Алексеевич

Мать: Лодыгина Анна Петровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1802

Жена: Лодыгина Ксения Павловна

Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Параскева Степановна

Мать ребёнка: Лодыгина Ксения Павловна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Лодыгин Иван Степанович

Мать ребёнка: Лодыгина Ксения Павловна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Лодыгин Михаил Степанович

Мать ребёнка: Лодыгина Ксения Павловна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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