Лодыгин Степан Борисович
Место рождения
Дата рождения27.12.1773 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1773 ст.
Отец: Лодыгин Борис Алексеевич
Мать: Лодыгина Анна Петровна
Бракосочетание
До 1802
Жена: Лодыгина Ксения Павловна
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Параскева Степановна
Мать ребёнка: Лодыгина Ксения Павловна
Рождение ребёнка
Около 1803
Мать ребёнка: Лодыгина Ксения Павловна
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Лодыгин Михаил Степанович
Мать ребёнка: Лодыгина Ксения Павловна
Место жительства
1811
Смерть
Неизвестно