Лодыгин Иван Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Лодыгин Степан Борисович
Мать: Лодыгина Ксения Павловна
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Лодыгина Параскева Ивановна
Бракосочетание
До 1831
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Лодыгина Параскева Ивановна
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно