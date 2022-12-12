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Лодыгин Иван Степанович

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Лодыгин Степан Борисович

Мать: Лодыгина Ксения Павловна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Лодыгина Параскева Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1831

Жена: Лодыгина Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Лодыгина Параскева Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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