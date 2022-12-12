Лодыгина Ксения Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лодыгина Ксения Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Параскева Степановна

Отец ребёнка: Лодыгин Степан Борисович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1802

Муж: Лодыгин Степан Борисович

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Лодыгин Иван Степанович

Отец ребёнка: Лодыгин Степан Борисович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Лодыгин Михаил Степанович

Отец ребёнка: Лодыгин Степан Борисович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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