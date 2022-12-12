Лодыгина Ксения Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Около 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Параскева Степановна
Отец ребёнка: Лодыгин Степан Борисович
Бракосочетание
До 1802
Рождение ребёнка
Около 1803
Отец ребёнка: Лодыгин Степан Борисович
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Лодыгин Михаил Степанович
Отец ребёнка: Лодыгин Степан Борисович
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно