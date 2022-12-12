Лодыгин Михаил Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Лодыгин Степан Борисович
Мать: Лодыгина Ксения Павловна
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Лодыгин Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Лодыгина Мария Андреевна
Бракосочетание
До 1830
Жена: Лодыгина Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Лодыгина Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1835
Мать ребёнка: Лодыгина Мария Андреевна
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно