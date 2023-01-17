Лодыгина Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лодыгина Мария Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1807 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Лодыгин Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Лодыгин Михаил Степанович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1830

Муж: Лодыгин Михаил Степанович

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Лодыгин Михаил Степанович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Лодыгин Мирон Михайлович

Отец ребёнка: Лодыгин Михаил Степанович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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