Лодыгин Михаил Борисович
Место рождения
Дата рождения08.11.1778 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1778 ст.
Отец: Лодыгин Борис Алексеевич
Мать: Лодыгина Анна Петровна
Крещение
11.11.1778 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1802
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Лодыгин Михаил Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Лодыгин Григорий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1820
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно