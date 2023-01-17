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Лодыгин Михаил Борисович

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

08.11.1778 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1778 ст.

Отец: Лодыгин Борис Алексеевич

Мать: Лодыгина Анна Петровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Крещение
11.11.1778 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1802
Антрошевская, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Антрошевская, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Лодыгин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Антрошевская, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Лодыгин Григорий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Антрошевская, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Лодыгин Мирон Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Антрошевская, Устьвельская волость, Вельский уезд
Место жительства
1838
Антрошевская, Устьвельская волость, Вельский уезд
Смерть
Неизвестно
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