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Лодыгин Алексей Леонтьевич

Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

До 1736

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1736

Отец: Лодыгин Леонтий Михайлович

Мать: Лодыгина Елена Васильевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Лодыгин Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Лодыгина Параскева Михайловна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1754

Жена: Лодыгина Параскева Михайловна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Лодыгин Борис Алексеевич

Мать ребёнка: Лодыгина Параскева Михайловна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Прилучная Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Лодыгина Параскева Михайловна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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