Лодыгин Алексей Леонтьевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1736
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1736
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Лодыгин Степан Алексеевич
Мать ребёнка: Лодыгина Параскева Михайловна
Бракосочетание
До 1754
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755
Мать ребёнка: Лодыгина Параскева Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Прилучная Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Лодыгина Параскева Михайловна