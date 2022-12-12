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Прилучная (Лодыгина) Дарья Алексеевна

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Лодыгин Алексей Леонтьевич

Мать: Лодыгина Параскева Михайловна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
07.01.1775 ст.

Муж: Прилучный Григорий Петрович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
У Григория Петровича - это второй брак. Говорится, что Дарья Алексеевна проживала в той же волости
Рождение ребёнка
11.07.1777 ст.

Дочь: Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Прилучный Григорий Петрович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.10.1779 ст.

Сын: Прилучный Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Прилучный Григорий Петрович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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