Прилучная (Лодыгина) Дарья Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Место жительства
1763
Бракосочетание
07.01.1775 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
У Григория Петровича - это второй брак. Говорится, что Дарья Алексеевна проживала в той же волости
Рождение ребёнка
11.07.1777 ст.
Дочь: Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Прилучный Григорий Петрович
Рождение ребёнка
07.10.1779 ст.
Сын: Прилучный Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Прилучный Григорий Петрович
Смерть
Неизвестно